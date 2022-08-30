Медведев предложил ЕС запретить выдавать россиянам визы - что б они не отвлекались от СВО на всякую ерунду

Экс-президент России Дмитрий Медведев в очередной раз в презрительном тоне высказался о планах ЕС ввести визовые ограничения в отношении россиян. Зампред Совбеза РФ сформулировал так, что если бы его словами выразилось какое-нибудь СМИ, оно бы попало сразу под две статьи.

Сначала Медведев призвал ввести в отношении РФ санкции. "Европейские начальнички достали своим русофобским кудахтаньем про шенгенские визы гражданам нашей страны. Пусть уж быстрее введут полный запрет на их выдачу. Наконец-то все окончательно убедятся в том, как Европа относится к гражданам России", - написал экс-президент.

Он добавил, что без виз в Европу россияне "будут меньше отвлекаться враньем и бредовыми посулами от ведения специальной военной операции".

Затем он на французском упомянул о военных действиях: "A la guerre comme a la guerre".