30 Августа 2022
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Политика Тюменская область
Александр Моор (2021) | Фото: admtyumen.ru

Моор встретился с президентом "Деловой России" Павлом Титовым

Губернатор Тюменской области Александр Моор встретился с президентом общероссийской общественной организации предпринимателей "Деловая Россия" Павлом Титовым.

"Тюменское региональное отделение "Деловой России" является инициатором и одним из организаторов ряда крупных мероприятий, которые стали востребованными и полезными для предпринимателей области", – отметил губернатор. В качестве примера он назвал единый день консультаций и уникальный образовательный и просветительский проект "День знаний для предпринимателей".

В условиях пандемии и санкционного давления очень важно своевременно реагировать на внешние изменения и предлагать предпринимателям помощь, подчеркнул Александр Моор. "Если мы трансформируем действующие меры поддержки или предлагаем новые, то, конечно же, обсуждаем их с бизнес-сообществом. "Деловая Россия" в этих обсуждениях активно участвует", – сказал глава региона.

Во время встреч с тюменскими предпринимателями члены делегации "Деловой России" не услышали претензий в адрес региональных властей, сообщил Павел Титов. Все проблемные вопросы касались федеральных нормативно-правовых актов. Участники встречи обсудили совершенствование федерального законодательства для дальнейшей поддержки развития малого и среднего бизнеса.

"Надеюсь в будущем увидеть вас в Тюменской области уже в качестве инвесторов", – обратился к членам делегации "Деловой России" Александр Моор.

"Не исключено", – ответил президент "Деловой России".

Павел Титов поблагодарил губернатора и правительство Тюменской области за активное взаимодействие с предпринимательским сообществом. Глава региона и лидер "Деловой России" договорились о дальнейшем взаимодействии для более эффективной поддержки бизнеса.

Теги: александр моор, деловая россия, павел титов



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