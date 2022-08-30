30 Августа 2022
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коровы, коровник (2018) | Фото: УФССП России по Свердловской области

ВСУ обстреляли ферму и вышку сотовой связи в приграничных селах Курской области

ВСУ из минометов обстреляли два приграничных села в Глушковском районе Курской области, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

По его данным, в селе Алексеева "противник, судя по всему, вновь пытался уничтожить вышку сотовой связи". Вокруг вышки загорелись кусты и деревья, также загорелась скирда соломы на ферме.

"В Елизаветовке пострадало шесть частных домовладений, повреждения получили, в основном, крыши и окна. Жертв среди мирного населения нет. Однако под обстрел в Елизаветовке попал животноводческий комплекс, в котором содержится крупный рогатый скот элитной голландской породы. Более 20 животных, к сожалению, погибли", - сообщил глава региона в своем Telegram-канале.

Теги: обстрел, ферма, коровник, курская область



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