Несмотря на санкции. В Югре запустили в эксплуатацию установку подготовки нефти на месторождении "Газпром нефти"

Полномочный представитель Президента Владимир Якушев, губернатор Югры Наталья Комарова и председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков запустили в эксплуатацию первую очередь установки подготовки нефти на месторождении имени Александра Жагрина. Это ключевой актив нового нефтяного кластера компании в Западной Сибири.

Запущенный технологический комплекс позволит реализовать потенциал месторождения и нарастить на нём добычу до 5,5 миллиона тонн нефти в год, даст возможность приступить к разработке других активов кластера «Зима». Установка подготовки нефти обеспечит подготовку продукции до товарного качества с последующей транспортировкой до магистрального трубопровода Нижневартовск – Курган – Самара. С запуском второй очереди установки в 2023 году производственные мощности увеличатся до восьми млн тонн нефти в год, сообщает пресс-служба полпреда Президента РФ в УрФО.

«Запуск установки подготовки нефти – это событие, значимое для всего федерального округа, для всей страны. Югра – энергетическое сердце России. Нефтегазовая отрасль – основа экономики. Нам предрекали, что компании перестанут инвестировать, возникнет экономический коллапс. Сегодняшнее мероприятие доказывает обратное: несмотря на санкции, крупные игроки нефтегазового сектора принимают серьёзные стратегические решения - продолжают инвестировать и развивать отрасль», - подчеркнул Владимир Якушев.

Губернатор Югры Наталья Комарова отметила: «Месторождение расположено в ранее не разрабатываемой Карабашской зоне и сегодня, в результате реализации этого проекта, мы имеем все доказательства того, что здесь можно и нужно работать. Сегодня открывается установка по подготовке нефти. По сути, этот завод — высокотехнологичный, с использованием новейших технологий и оборудования — подарок работникам предприятия, югорчанам, стране».

«Благодаря результатам геологоразведки мы увеличили его ресурсную базу в восемь раз с 2015 года. Объёмы добычи растут в среднем на 25 % в год. На месторождениях “Зимы” обнаружены не только традиционные, но и трудноизвлекаемые запасы углеводородов. Наша компания обладает всеми необходимыми технологиями и компетенциями для работы с такими запасами. Сегодня на долю “трудной” нефти приходится уже около 40 % нашей добычи, а в новых проектах — до 80 %. Поэтому у меня нет сомнений, что после завершения необходимых геологических исследований мы сможем реализовать потенциал месторождения имени Жагрина и всего кластера в полной мере», — сказал Александр Дюков.

Владимир Якушев напомнил, что в Уральском федеральном округе развита межрегиональная кооперация. Ресурсодобывающие и обрабатывающие предприятия Югры и Ямала тесно сотрудничают с машиностроительным комплексом Свердловской, Челябинской, Курганской и Тюменской областей. Кроме этого, УрФО обладает мощным научным потенциалом. На территории округа создано два научно-образовательных центра мирового уровня, функционируют институты Российской академии наук. «В комплексе всё это работает на импортозамещение: на поиск новых технологий, а также на доработку имеющихся решений до логического завершения. Именно этим мы и будем заниматься - потенциал огромен», – добавил Владимир Якушев.

Для справки. Месторождение имени Александра Жагрина было открыто в 2017 году, его начальные геологические запасы - 217 млн тонн нефти. Это ядро нового нефтяного кластера «Зима», в состав которого входят восемь лицензионных участков площадью более пяти тысяч квадратных километров и геологическими запасами 840 млн тонн нефти.