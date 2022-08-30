30 Августа 2022
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самолёт а-320 авиакомпания s7 (2018) | Фото: Накануне.ru

S7 разрешила экипажам татуировки, бороды и обувь на плоской подошве

S7 Airlines стал первым авиаперевозчиком в России, разрешившим экипажам не скрывать татуировки и носить необычные прически. Теперь кабинному и летному экипажам (и пилоты, и стюардессы) можно иметь татуировки на открытых частях тела, носить бороду и красить волосы в яркие цвета.

"Стандартные нормы авиакомпаний не всегда оправданно регламентируют внешний вид бортпроводников, пилотов и сотрудников в аэропорту, - говорится в заявлении компании. - Мы поддерживаем свободу самовыражения коллег и уверены, что профессиональные качества сотрудников никак не зависят от наличия татуировок или цвета волос. Если индивидуальный стиль не мешает человеку на 100% выполнять свою работу и обеспечивать безопасность на борту — не видим причин бережно хранить порядком устаревшие традиции. Поэтому снимаем ограничения на элементы стиля, которые не относятся к безопасности полетов".

При этом к татуировкам все же предъявляется требование – они не должны нести оскорбительный смысл.

Кроме того, бортпроводницы теперь могут выбирать обувь на плоской подошве – балетки или лоферы – вместо каблуков. А бортпроводникам разрешили носить бороды – раньше это разрешалось только пилотам и сотрудникам аэропортов.

Некоторые ограничения сохранятся по требованиям безопасности: так, не рекомендуются длинные ногти и пирсинг на открытых частях тела — чтобы случайно не зацепиться и не пораниться.

Теги: s7, стюардесса, экипаж, форма, татуировка, каблуки



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