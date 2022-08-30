30 Августа 2022
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Экономика Санкт-Петербург
Александр Беглов (2021) | Фото: gov.spb.ru

Смоляк: вместо строительства метро Беглов сел за швейную машинку

Журналист и блогер Павел Смоляк с иронией прокомментировал предложение губернатора Александра Беглова выдать петербургским педагогам рабочую форму. По его мнению, на фоне имеющихся проблем в виде обещанных, но до сих пор не реализованных станций метро или грядущего роста тарифов ЖКХ, идея градоначальника выглядит абсурдно.

В Телеграм-канале Беглов опубликовал несколько вариантов корпоративной формы для учителей. Он отметил, что если преподавателям инициатива понравится, то городские власти обсудят введение специальных сертификатов, которые позволят получить комплекты форменной одежды. На одной из предоставленных губернатором фотографий изображен молодой человек в красных мокасинах, а женщины – в разнообразных ярких костюмах.

мода, одежда, лп(2022)|Фото: t.me/a_beglov

«В качестве корпоративной формы питерских учителей-мужчин Беглов, напомню, уроженец солнечного Баку, предлагает, например, красные мокасины. Для женщин более скромные наряды, но симпатичные, думаю, учителя не откажутся от просторных брюк или облегающего платья цвета Азовского моря», — написал Смоляк.

Блогер допустил, что вряд ли кто-либо из преподавателей станет отказываться от предложенных комплектов одежды. Следовательно, на бюджет ляжет очередная необязательная многомиллионная нагрузка.

При этом СМИ неоднократно обращали внимание на проблему строительства новых станций метро. Ранее сообщалось, что оптимистичное заявление Беглова о реализации 89 объектов в петербургской «подземке» до 2050 года. Однако, как показал многолетний опыт, планы Смольного в данном направлении нереалистичны, поскольку до этого в Петербурге регулярно срывались все сроки по сдаче.

«А как отказаться, если Александр Дмитриевич предлагает комплекты одежды дарить, а еще, вероятно, всю «форму» будут шить на заказ, потратив новые казенные миллионы на шмотки. Красные мокасины для физрука, конечно, хорошо, но как там с метро?», — заключил журналист.

Теги: александр беглов, павел смоляк, смольный



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