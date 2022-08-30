В Челябинске онкологи удалили опухоль у беременной пациентки

В Челябинске абдоминальные хирурги успешно удалили забрюшинную опухоль у пациентки на пятом месяце беременности, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Челябинского центра онкологии и ядерной медицины.

Операцию было необходимо провести до родов из-за того, что новообразование имело злокачественную природу. Опухоль была размером около 10 см в диаметре и располагалась в непосредственной близости от матки.

Ее удали при помощи современного электрохирургического оборудования. "Хирургам необходимо было удалить опухоль максимально бережно не повреждая матку и питающие её сосуды, чтобы не нарушить нормальное течение беременности", - рассказали в пресс-службе.

Врач-онколог онкоабдоминального отделения ЧОКЦОиЯМ Сергей Куваев отметил, что опухоль удалена радикально, что позволяет строить оптимистический прогноз.

Сейчас пациентка уже стала мамой и находится на амбулаторном наблюдении.