30 Августа 2022
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Общество Челябинская область
Онкологи (2020) | Фото: Пресс-секретарь Департамента здравоохранения Тюменской области

В Челябинске онкологи удалили опухоль у беременной пациентки

В Челябинске абдоминальные хирурги успешно удалили забрюшинную опухоль у пациентки на пятом месяце беременности, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Челябинского центра онкологии и ядерной медицины.

Операцию было необходимо провести до родов из-за того, что новообразование имело злокачественную природу. Опухоль была размером около 10 см в диаметре и располагалась в непосредственной близости от матки.

Ее удали при помощи современного электрохирургического оборудования. "Хирургам необходимо было удалить опухоль максимально бережно не повреждая матку и питающие её сосуды, чтобы не нарушить нормальное течение беременности", - рассказали в пресс-службе.

Врач-онколог онкоабдоминального отделения ЧОКЦОиЯМ Сергей Куваев отметил, что опухоль удалена радикально, что позволяет строить оптимистический прогноз.

Сейчас пациентка уже стала мамой и находится на амбулаторном наблюдении.

Теги: опухоль, хирург, пациентка,



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