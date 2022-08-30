30 Августа 2022
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Пансионат для ветеранов войны и труда в Тюмени (2019) | Фото: Накануне.RU

В Чите мать погибшего в Сирии военного врача вышла на пикет – ее не берут в дом престарелых

В Чите (Забайкальский край) 60-летняя Ирина Днепровская вышла на пикет. Она уже год добивается от властей региона предоставления помощи.

Год назад она потеряла сына – военный врач погиб в Сирии во время боевых действий с участием российской армии. Мать, потерявшая сына, осталась совсем одна, а здоровье не позволяет ей ухаживать за собой. С момента смерти сына Днепровская добивалась предоставления ей места в специнтернате для пожилых людей, но это ни к чему не привело, передает Zab.RU.

"Год прошёл, как сын погиб, - говорит женщина. - Я не прошу у государства ни денег, ни квартиры, я прошу только одно – дайте мне место где-нибудь с уходом, что бы я могла достойно дожить до конца своих дней".

Теги: социальная защита, пикет, чита, сирия



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