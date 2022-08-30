Тюменскому учителю географии, обвиняемому в растлении подростка, продлили арест

Омутинский районный суд продлил меру пресечения в виде заключения под стражу заслуженному учителю РФ, 63-летнему географу Алексею Л. Он обвиняется в преступлении против половой неприкосновенности в отношении несовершеннолетнего (п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ).

"По решению суда гражданин будет находиться в СИЗО по 18 сентября 2022 года", - сообщили Накануне.RU в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

Ранее СМИ сообщали о задержании педагога. По их сведениям, учителя якобы интересовали мальчики 12-летнего возраста, а во время обысков у него дома якобы нашли порнографическое видео с участием детей.