30 Августа 2022
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Судебный молоток (2022) | Фото: Накануне.RU

Тюменскому учителю географии, обвиняемому в растлении подростка, продлили арест

Омутинский районный суд продлил меру пресечения в виде заключения под стражу заслуженному учителю РФ, 63-летнему географу Алексею Л. Он обвиняется в преступлении против половой неприкосновенности в отношении несовершеннолетнего (п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ).

"По решению суда гражданин будет находиться в СИЗО по 18 сентября 2022 года", - сообщили Накануне.RU в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

Ранее СМИ сообщали о задержании педагога. По их сведениям, учителя якобы интересовали мальчики 12-летнего возраста, а во время обысков у него дома якобы нашли порнографическое видео с участием детей.

Теги: географ, учитель, арест, растление, подросток



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Ранее 23.06.2022 10:45 Мск Тюменского учителя географии арестовали по обвинению в растлении подростка


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