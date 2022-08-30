Адвокат: Обвинение предложило Сафронову 12 лет вместо 24 за признание вины

Защита обвиняемого в госизмене журналиста, советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова утверждает, что гособвинители перед прениями предложили ему признать вину, чтобы получить 12 лет колонии.

Сафронов отказался, сообщил РИА Новости адвокат Евгений Смирнов. В итоге ему запросили 24 года со штрафом в 500 тысяч рублей и двухлетним ограничением свободы после освобождения.

Сафронов был задержан 7 июля 2020 года в Москве. Напомним, ФСБ считает, что он передавал секретную информацию спецслужбам Чехии через иностранца. СМИ писали, что Мартин Лариш, чешский знакомый Ивана Сафронова, по версии следствия, завербовал его восемь лет назад.

Кроме того, следствие считает, что Сафронов передал имеющему двойное гражданство России и Германии политологу Демури Воронину информацию о деятельности ВС России в Сирии. Тот в свою очередь переслал ее представителям Цюрихского университета Швейцарии и БНД (Федеральная разведывательная служба) Германии.

При этом, по данным СМИ, выяснилось, что Воронин дал показания, которые говорят о невиновности обвиняемого.