30 Августа 2022
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смог в Тюмени, лесные пожары (2021) | Фото: vk.com/incident_tmn

Площадь лесных пожаров в Югре уменьшилась на 5%

Площадь лесных пожаров в Югре уменьшилась на 5% до 7,3 тыс. га, сообщили Накануне.RU в окружном департаменте недропользования и природных ресурсов

Вчера площадь лесных пожаров составляла 7,7 тыс. га.

"30 августа 2022 года на территории округа действуют 20 лесных пожаров (площадь, пройденная пожарами, составляет 7308,7 га), из них девять возгораний площадью 5657,4 га локализованы", - говорится в сообщении.

В тушении пожаров задействовали более 600 человек, привлечены специалисты из региона, а также из Свердловской области и Красноярского края. На очагах работают 17 единиц техники и 12 единиц авиатехники.

В Югре действует особый противопожарный режим, в Березовском - режим ЧС муниципального характера.

Теги: лесной пожар, тушение, природный пожар



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