В Германии расследуют поставки в Россию химикатов двойного назначения

В Германии прокуратура пришла с обысками в штаб-квартиру химической компании Riol Chemie в федеральной земле Нижняя Саксония. Компанию подозревают в поставках в Россию отравляющих химикатов и специального лабораторного оборудования в последние три с половиной года. Об обысках сообщают немецкие СМИ, в том числе NDR и "Süddeutsche Zeitung".

Сообщается, что речь может идти о более чем 30 поставках, которые не имели соответствующих разрешений надзорных органов Германии. Обыски проводятся в семи смежных компаниях, также расследование начато в отношении нескольких десятков таможенников, допустивших поставки.

Следователи считают, что вещества, о которых идет речь, могут быть использованы в качестве сырья для производства боевых химических и биологических агентов, таких как горчичный газ. По данным СМИ, импортером в России стала компания "Химмед", небольшой оптовый поставщик химикатов, располагающийся в Москве. Издание Tagesschau со ссылкой на неназванные российские СМИ утверждает, что "Химмед", якобы, также снабжает спецлаборатории российских военных и ФСБ.