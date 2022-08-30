В Германии расследуют поставки в Россию химикатов двойного назначения

30 Августа 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Шойгу: Замедление темпов — сознательное решение

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Общество В России За рубежом
(2011) | Фото:Накануне.RU

В Германии расследуют поставки в Россию химикатов двойного назначения

В Германии прокуратура пришла с обысками в штаб-квартиру химической компании Riol Chemie в федеральной земле Нижняя Саксония. Компанию подозревают в поставках в Россию отравляющих химикатов и специального лабораторного оборудования в последние три с половиной года. Об обысках сообщают немецкие СМИ, в том числе NDR и "Süddeutsche Zeitung".

Сообщается, что речь может идти о более чем 30 поставках, которые не имели соответствующих разрешений надзорных органов Германии. Обыски проводятся в семи смежных компаниях, также расследование начато в отношении нескольких десятков таможенников, допустивших поставки.

Следователи считают, что вещества, о которых идет речь, могут быть использованы в качестве сырья для производства боевых химических и биологических агентов, таких как горчичный газ. По данным СМИ, импортером в России стала компания "Химмед", небольшой оптовый поставщик химикатов, располагающийся в Москве. Издание Tagesschau со ссылкой на неназванные российские СМИ утверждает, что "Химмед", якобы, также снабжает спецлаборатории российских военных и ФСБ.

Теги: германия, поставки, химикаты



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети