В Госдуме предложили изменить ТК РФ ради уехавших на Донбасс добровольцев

Депутат Госдумы Александр Хинштейн полагает, что громкий скандал с сотрудником ГК "Магнит", уехавшим добровольцем для участия в специальной военной операции, но уволенным за прогулы, вскрыл серьёзную проблему. О ситуации политик высказался в своём Telegram-канале.

"Действующее трудовое законодательство никак не защищает права россиян, желающих проявить свой патриотический долг и заключить краткосрочный контракт с Минобороны. Люди оказываются заложниками своих работодателей. В одних случаях их отправляют в неоплачиваемый отпуск, в других – увольняют по соглашению сторон или вовсе за прогулы. Конечно, так быть не должно. Эти люди едут не развлекаться, а с оружием в руках защищать интересы страны", - написал Хинштейн.

Политик считает правильным подготовить и внести поправки в Трудовой кодекс, защищающие права добровольцев.

"Чтобы при заключении краткосрочного контракта с военкоматом за работником сохранялось его прежнее место. Руководство Минобороны такую концепцию уже поддержало. Надеюсь, в сентябре сумеем внести законопроект в Госдуму", - написал Хинштейн.