Прокуратура нашла массу нарушений на "Водоканале" в уральском городе

Прокуратура проверила МУП "Водоканал" в уральском городе Кушва. Обнаружено множество нарушений.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, предприятием не обеспечено проведение специальной оценки условий труда на рабочих местах. В ведомстве отметили, что это не только препятствует созданию безопасных условий труда для сотрудников, но и лишает их ряда гарантий, предусмотренных трудовым законодательством при выполнении работ во вредных и опасных условиях труда.

"К примеру, лаборанты химического анализа, электромонтеры и иные категории сотрудников не обеспечены необходимыми средствами индивидуальной защиты. Не решен вопрос о сокращении продолжительности рабочего времени, предоставлении ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска, выдаче молока (или других равноценных пищевых продуктов)", - рассказали в надзорном ведомстве.

По итогам проверки прокурор города направил иск к МУП "Водоканал" о возложении обязанности провести специальную оценку условий труда на рабочих местах. Кушвинский городской суд эти требования поддержал.