30 Августа 2022
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Вакцинация (2022) | Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

В ТРЦ "Радуга" открывается мобильный Центр здоровья и пункт вакцинации

В ТРЦ "Радуга" (Екатеринбург) в последний день лета открываются мобильные Центр здоровья и пункт вакцинации. С 16.00 горожане смогут пройти осмотр у специалистов и поставить прививку. Как сообщили Накануне.RU в департаменте информполитики региона, открытие центра и пункта вакцинации является одним из этапов 9-недельного марафона "ПРО важно", который проводит ТРЦ совместно с Центром общественного здоровья и медицинской профилактики.

С 31 августа по 4 сентября включительно, начиная с 16.00 и до 20.00 на площадках с кинотеатром будет работать терапевт, у которого можно пройти консультацию. Помимо этого на медицинских точках можно узнать уровень общего холестерина и глюкозы в крови, измерить внутриглазное и артериальное давление, уровень кислорода в крови, пройти ЭКГ и кардиовизор и пройти профилактический осмотр полости рта. В природном парке также будут работать офтальмологический модуль и передвижной флюорограф.

В эти же дни и время, а также с 7 по 11 сентября, на этих же площадках жители Екатеринбурга старше 18 лет смогут поставить прививки от COVID-19, гриппа, пневмококковой инфекции, кори, краснухи, дифтерии и гепатита В.

В выходные, для удобства горожан, все медицинские мобильные пункты будут работать с 14.00 до 18.00. С собой необходимо иметь паспорт, СНИЛС, медицинский полис, а также сертификат о прививках для желающих привиться.

Теги: ТРЦ Радуга, Центр здоровья, пункт вакцинации, Екатеринбург



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