30 Августа 2022
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Общество Челябинская область
арбитражный суд Челябинской области (2014) | Фото: Накануне.RU

Суд в Челябинске поддержал решение УФАС по рекламе о ликвидации ювелирного магазина

Арбитражный суд Челябинской области подтвердил решение УФАС, признавшего недостоверной рекламу о ликвидации магазинов Sunlight, сообщили Накануне.RU в пресс-службе антимонопольного органа.

Магазин распространял информацию о ликвидации магазинов и приуроченных к этому событию скидках в 2021 году в сети YouTube, по электронной почте, с помощью смс-сообщений, а также рекламы, размещенной на торговых точках. Однако сведения о ликвидации магазина были недостоверными. Также нарушения были выявлены в утверждениях "гарантия лучшей цены" и "лучшие ювелирные бренды". Объективного подтверждения этой информации не было.

Напомним, в мае Арбитражный суд Москвы признал законным постановление Челябинского УФАС о наложении штрафа 200 тысяч рублей на ювелирный магазин Sunlight за рекламу о его ликвидации.

Теги: ювелирный магазин, реклама,



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