Суд в Челябинске поддержал решение УФАС по рекламе о ликвидации ювелирного магазина

Арбитражный суд Челябинской области подтвердил решение УФАС, признавшего недостоверной рекламу о ликвидации магазинов Sunlight, сообщили Накануне.RU в пресс-службе антимонопольного органа.

Магазин распространял информацию о ликвидации магазинов и приуроченных к этому событию скидках в 2021 году в сети YouTube, по электронной почте, с помощью смс-сообщений, а также рекламы, размещенной на торговых точках. Однако сведения о ликвидации магазина были недостоверными. Также нарушения были выявлены в утверждениях "гарантия лучшей цены" и "лучшие ювелирные бренды". Объективного подтверждения этой информации не было.

Напомним, в мае Арбитражный суд Москвы признал законным постановление Челябинского УФАС о наложении штрафа 200 тысяч рублей на ювелирный магазин Sunlight за рекламу о его ликвидации.