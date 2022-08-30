В Москве закрыли станцию метро "Владыкино" по требованию полиции

В Москве закрыли станцию метро "Владыкино" на Серпуховско-Тимирязевской линии. "Станция временно закрыта для входа и выхода пассажиров по требованию полиции. Поезда проезжают станцию без остановки", - сообщили в пресс-службе департамента транспорта московской мэрии. Пассажирам предлагают воспользоваться наземным транспортом и МЦК.

По данным издания "Подъем", на станции мужчина случайно разбил банку с бромом. Сейчас здесь работает полиция, скоро должны прибыть специалисты, которые обезвредят вещество.