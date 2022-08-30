Топ-менеджеры АО "Уралэлектромедь" получили государственные награды

Сегодня, 30 августа, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вручил государственные награды выдающимся уральцам. Церемония прошла в колонном зале Дома Севастьянова в Екатеринбурге.

В числе награжденных орденом Александра Невского – директор АО "Уралэлектромедь" Владимир Колотушкин. Государственной награды он удостоен в соответствии с указом президента РФ от 8 июля 2022 года за достойный вклад в развитие металлургической и машиностроительной отраслей в экономике Свердловской области.

Как сообщили Накануне.RU в управлении общественных связей УГМК, под руководством Владимира Сергеевича реализовано более десятка значимых производственных проектов, которые позволили повысить эффективность работы АО "Уралэлектромедь". Колотушкин является проводником политики социально ответственного бизнеса, ежегодно в учебном центре предприятия проходят обучение более 6 тысяч работников.

Особое внимание предприятие уделяет экологии, охране труда и промышленной безопасности, реализует социальные программы, осуществляет благотворительную деятельность. Согласно действующему коллективному договору работникам предоставляются социальные гарантии и льготы сверх установленных законодательством РФ.

В этот же день награду получил директор по международным связям АО "Уралэлектромедь" Александр Суплаков. Он награжден знаком отличия "За заслуги перед Свердловской областью" III степени за достойный вклад в развитие международных отношений. Трудовой стаж Суплакова на предприятии составляет 32 года.

За успехи в труде и достойный вклад в развитие АО "Уралэлектромедь" и металлургической отрасли Суплаков неоднократно поощрялся корпоративными и иными наградами. В 2019 году за большой вклад в развитие международных отношений в промышленной сфере он был награжден почетной грамотой президента Российской Федерации.