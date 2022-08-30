30 Августа 2022
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Экономика Свердловская область Уральский ФО
Владимир Колотушкин и Александр Суплаков с государственными награды, вручаемыми выдающимся уральцам (2022) | Фото: управление общественных связей УГМК

Топ-менеджеры АО "Уралэлектромедь" получили государственные награды

Сегодня, 30 августа, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вручил государственные награды выдающимся уральцам. Церемония прошла в колонном зале Дома Севастьянова в Екатеринбурге.

В числе награжденных орденом Александра Невского – директор АО "Уралэлектромедь" Владимир Колотушкин. Государственной награды он удостоен в соответствии с указом президента РФ от 8 июля 2022 года за достойный вклад в развитие металлургической и машиностроительной отраслей в экономике Свердловской области.

Как сообщили Накануне.RU в управлении общественных связей УГМК, под руководством Владимира Сергеевича реализовано более десятка значимых производственных проектов, которые позволили повысить эффективность работы АО "Уралэлектромедь". Колотушкин является проводником политики социально ответственного бизнеса, ежегодно в учебном центре предприятия проходят обучение более 6 тысяч работников.

Евгений Куйвашев наградил орденом Александра Невского директора АО "Уралэлектромедь" Владимира Колотушкина(2022)|Фото: управление общественных связей УГМК

Особое внимание предприятие уделяет экологии, охране труда и промышленной безопасности, реализует социальные программы, осуществляет благотворительную деятельность. Согласно действующему коллективному договору работникам предоставляются социальные гарантии и льготы сверх установленных законодательством РФ.

В этот же день награду получил директор по международным связям АО "Уралэлектромедь" Александр Суплаков. Он награжден знаком отличия "За заслуги перед Свердловской областью" III степени за достойный вклад в развитие международных отношений. Трудовой стаж Суплакова на предприятии составляет 32 года.

Евгений Куйвашев наградил знаком отличия "За заслуги перед Свердловской областью" III степени директора по международным связям АО "Уралэлектромедь" Александра Суплакова(2022)|Фото: управление общественных связей УГМК

За успехи в труде и достойный вклад в развитие АО "Уралэлектромедь" и металлургической отрасли Суплаков неоднократно поощрялся корпоративными и иными наградами. В 2019 году за большой вклад в развитие международных отношений в промышленной сфере он был награжден почетной грамотой президента Российской Федерации.

Теги: Уралэлектромедь, награды, УГМК



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