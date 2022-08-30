30 Августа 2022
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Экономика В России
Коллаж, Михаил Мишустин, цифровизация (2020) | Фото: Накануне.RU

Мишустин потребовал "серьезной донастройки" финансовой системы страны в условиях санкций

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о потребности "серьезной донастройки" российской финансовой системы в условиях санкций.

На стратегической сессии по развитию этой самой системы глава кабинета министров и сам внес несколько предложений. Так, он призвал активнее заняться внедрением цифровых активов: "Это безопасная альтернатива, которая может гарантировать бесперебойную оплату экспорта и импорта".

Также премьер-министр предложил принять среднесрочные меры, направленные на восстановление темпов роста во всех секторах – фондовом, банковском, страховом и пенсионном; предлагать российским и иностранным инвесторам привлекательные условия и надежный механизм защиты их прав; продолжить увеличение доли международных расчетов в рублях.

Теги: михаил мишустин, финансовая система, санкции



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