Полиция Первоуральска проверяет инцидент с возможным подкупом избирателей

ОМВД России по Первоуральску проверяет информацию о возможном подкупе избирателей продуктовыми наборами. Напомним, что по квартирам города накануне ходили благотворители и вместе с едой раздавали жильцам брошюры кандидата в депутаты гордумы от "Единой России" Татьяны Ржанниковой. На этом действии двоих возможных пропагандистов поймала асбестовский депутат от КПРФ Наталья Крылова, после чего был вызван наряд полиции.

"Данный факт зарегистрирован в дежурной части ОМВД России по Первоуральску, в настоящее время проводится проверка в рамках действующего законодательства", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской полиции.

Напомним, что инцидент также прокомментировали избирательная комиссия Свердловской области и региональное отделение партии "Единая Россия". Последние утверждают, что ситуация является провокацией политических оппонентов.