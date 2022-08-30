30 Августа 2022
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Общество Свердловская область
Подкуп избирателей за еду в Первоуральске (2022) | Фото: скриншот с видео Натальи Крыловой

Полиция Первоуральска проверяет инцидент с возможным подкупом избирателей

ОМВД России по Первоуральску проверяет информацию о возможном подкупе избирателей продуктовыми наборами. Напомним, что по квартирам города накануне ходили благотворители и вместе с едой раздавали жильцам брошюры кандидата в депутаты гордумы от "Единой России" Татьяны Ржанниковой. На этом действии двоих возможных пропагандистов поймала асбестовский депутат от КПРФ Наталья Крылова, после чего был вызван наряд полиции.

"Данный факт зарегистрирован в дежурной части ОМВД России по Первоуральску, в настоящее время проводится проверка в рамках действующего законодательства", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской полиции.

Напомним, что инцидент также прокомментировали избирательная комиссия Свердловской области и региональное отделение партии "Единая Россия". Последние утверждают, что ситуация является провокацией политических оппонентов.

Теги: Первоуральск, подкуп, избиратель, Единая Россия, полиция



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