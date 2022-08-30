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птицефабрика, Боровская (2022) | Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Птицефабрика "Боровская" из-за птичьего гриппа получила убыток

Птицефабрика "Боровская" в первом полугодии получила чистый убыток в размере 187,227 млн руб. против 843,7 млн руб. чистой прибыли за аналогичный период прошлого года, передает корреспондент Накануне.RU.

Отчет опубликован на "Интерфакс - Сервер раскрытия информации". Выручка от продаж составила 1,079 млрд руб. Это ниже, чем за период январь-июнь 2021 г. - тогда выручка составила 3,482 млрд руб.

"В 2021 году птицефабрика "Боровская" проведены мероприятия по изъятию и уничтожению поголовья птицы и продуктов птицеводства и введен простой для работников отдельных структурных подразделений, что является причиной значительного снижения величины выручки от продажи яиц и продуктов переработки яиц, мясопереработки в периоде шесть месяцев 2022 г.", - следует из отчетности.

Напомним, 13 октября 2021 г. в регионе был установлен карантин по высокопатогенному гриппу птиц в очаге, расположенном на территории фабрики "Боровская" в пределах границ корпусов №1-10 производственного цеха №3. Он был ограничен территорией одного цеха, изолирован и обеспечен дезинфекционными барьерами. Всего было уничтожено 4,3 млн кур. ПАО "Птицефабрика "Боровская" является одним из крупнейших предприятий по производству яиц и продуктов их переработки в России. В группе компаний "Птицефабрика Боровская" работают 2,5 тыс. сотрудников.

Теги: Боровская, птицефабрика, птичий грипп, отчетность



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