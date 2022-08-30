Обвинение запросило 24 года колонии Ивану Сафронову

Прокурор попросил приговорить к 24 годам колонии строгого режима журналиста, советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене. Об этом сообщил РИА Новости его адвокат Дмитрий Катчев.

Сафронов был задержан 7 июля 2020 года в Москве. ФСБ считает, что он передавал секретную информацию спецслужбам Чехии через иностранца. СМИ писали, что Мартин Лариш, чешский знакомый Ивана Сафронова, по версии следствия, завербовал его восемь лет назад. Конечными получателями секретных сведений, по данным следствия, были США.

Кроме того, следствие считает, что Сафронов передал имеющему двойное гражданство России и Германии политологу Демури Воронину информацию о деятельности ВС России в Сирии. Тот в свою очередь переслал ее представителям Цюрихского университета Швейцарии и БНД (Федеральная разведывательная служба) Германии.

В "Роскосмосе" ранее опровергали, что дело Сафронова связано со службой в госкорпорации. Однако президент Владимир Путин заявлял, что эпизод связан именно с работой на посту советника Дмитрия Рогозина (бывшего главы "Роскосмоса").