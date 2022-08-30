Ученые обнаружили в грязи Екатеринбурга превышение вредных веществ. В их числе цинк, марганец и олово

Ученые УрФУ изучили концентрацию потенциально вредных веществ в грязи Екатеринбурга. Для этого специалисты за несколько сезонов сделали более 60 проб с зеленых зон и клумб, дорог, дворовых проездов, парковок и тротуаров в жилых районах города. В просеянной пыли были обнаружены цинк, олово и свинец.

Как сообщает пресс-служба УрФУ, исследования проводились совместно со специалистами Института промышленной экологии УрО РАН и коллегами из Южного федерального университета, Египта и Саудовской Аравии. Грязь несколько недель высушивали в лабораторных условиях, после чего пропускали через сито в 1 мм. Полученная пыль уже подвергалась анализу.

"В пробах из всех обследованных зон наиболее высоки концентрации железа и марганца, так как они содержатся в горных породах и почвах, на которых располагается Екатеринбург. В пыли из зеленых зон кроме того высока концентрация цинка и свинца, в пробах с дорог - кобальта, никеля, олова и сурьмы, пыль с дворовых проездов, парковок и тротуаров насыщена цинком и медью", - рассказал доцент кафедры безопасности жизнедеятельности УрФУ, старший научный сотрудник Института промышленной экологии УрО РАН Андриан Селезнев.

В пыли зеленых зон и дорог имеется тесная взаимосвязь присутствия не только цинка и свинца, но и кобальта с никелем. Аналогичная ситуация во дворах, но только между оловом и сурьмой. Таким образом, по словам Селезнева, у всех этих элементов один источник. Кобальт и никель попадают во дворы не только из почвы, но и от автотранспорта и промышленности: коррозия металломатериалов, разрушение бытовых отходов, в том числе пластмассы, электроники, краски и пигментов. Оттуда же берется и цинк, свинец, медь, олово и сурьма: выхлопные газы, эрозия металла, износ тормозных колодок и шин, разлив моторных масел, а также деградация покрытия асфальта.

Несмотря на то, что источник проблемы выявлен, по словам специалистов, в России не существует нормативов на содержание вредных веществ в грязи. Несмотря на возможность привлечь к ответственности за загрязнение почвы, воды и атмосферы, грязь в стране остается "ничьей". Сейчас уральские ученые работают над обоснованием разработки и принятия нормативов содержания в грязи вредных веществ.