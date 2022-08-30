30 Августа 2022
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Армия и ВПК Украина
Владимир Путин, Виктор Золотов (2016) | Фото: kremlin.ru

Золотов заявил о поддержке населения на "освобожденных территориях" Украины

Глава Росгвардии Виктор Золотов заявил, что подразделения его ведомства "чувствуют поддержку на освобожденных территориях" Украины. "Они понимают, что мы защищаем их право на мирную жизнь, а также счастливое детство их детей", - заявил Золотов во время встречи с президентом России Владимиром Путиным.

Золотов доложил, что подразделения Росгвардии ведут непосредственные военные действия: занимаются разведкой, выявлением диверсантов, корректировкой целей и даже артиллерийской стрельбой. Также росгвардейцы в ДНР, ЛНР и на Украине занимаются медицинской и гуманитарной помощью, заявил Золотов.

Теги: виктор золотов, владимир путин, росгвардия



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