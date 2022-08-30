30 Августа 2022
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Происшествия Свердловская область
Кулак (2020) | Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге СК проверяет семью, где супруги могут издеваться над детьми

В Екатеринбурге Следственный комитет проверяет сведения о насилии в многодетной семье.
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Накануне в ряде средств массовой информации появились сообщения, что супруги из Екатеринбурга якобы применяют физическое и психическое насилие к нескольким своим малолетним детям. По данному факту следственным отделом по Железнодорожному району города начата проверка.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, сейчас выясняются все без исключения обстоятельства, в том числе причины и условия, которые могли привести к произошедшему. Будут опрошены члены семьи и их знакомые. Также истребуется характеризующий материал в отношении супругов, выясняется степень тяжести вреда здоровью детей.

"По итогам проверки данной ситуации будет дана объективная правовая оценка", - заверили в ведомстве.

Теги: дети, семья, СК, проверка, Екатеринбург



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