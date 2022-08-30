МИД РФ анонсировал асимметричный ответ на снос памятников в Прибалтике

Снос советских памятников в странах Прибалтики скажется на состоянии двусторонних отношений, заявили в МИД РФ.

Москва в ответ на "русофобские действия" будет предпринимать асимметричные меры, прежде всего "в политической и экономической плоскостях", подчеркнули в ведомстве.

"Мы не сторонники того, чтобы уподобляться тем, кто разжег эту вакханалию и отвечать их же варварскими методами", - заявили в МИД.

Ранее посольство РФ направило в МИД Латвии ноту протеста в связи со сносом памятника Освободителям Риги.

Власти Латвии начали сносить памятник Освободителей Риги 23 августа, в этот же день в столице начались протесты против сноса монумента. Полиция Латвии задержала 14 человек у памятника Освободителям Риги в парке Победы.

16 августа в эстонской Нарве демонтировали танк-34, установленный в честь Советской армии. Правительство Эстонии сообщило, что также будут демонтированы еще шесть советских памятников.

В Литве, в свою очередь, заявили о готовности демонтировать памятник советским солдатам в Вильнюсе.