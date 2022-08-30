Глава Башкирии предложил коллегам из муниципалитетов "пожить в долг"

30 Августа 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Шойгу: Замедление темпов — сознательное решение

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Экономика Приволжский ФО В России
Уфа (2018) | Фото: Накануне.RU

Глава Башкирии предложил коллегам из муниципалитетов "пожить в долг"

Глава Башкортостана Радий Хабиров на оперативном совещании, которое состоялось в правительстве республики 29 августа, предложил главам на местах "пожить в долг".

"Полив очень важен сейчас. Мы взаимодействуем с целым рядом компаний. Белоруссия собирается строить предприятие, они для нас – партнёры. Главы муниципалитетов просят технику, но мы сейчас напрямую денег дать не можем, но, тем не менее, техника очень нужна. Ратмир Рафилович (Мавлиев, мэр Уфы, - прим.), посмотрите возможности вашего бюджета, хорошие лизинговые возможности. В этом году, особенно в крупных городах, которые "задыхались" при уборке снега, этой темы быть не должно. Живите в долг немного, ничего страшного. Лизинг, рассрочка, там можно без первоначального взноса продумать", - сказал Хабиров.

Он напомнил, что технику уже передавали, второй закупки не будет.

"Уважаемые главы, ищите ваши возможности", - сказал Хабиров.

Предложение "пожить в долг" - 27.27 - 28.38

Теги: Радий Хабиров, Башкортостан, техника



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети