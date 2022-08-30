Глава Башкирии предложил коллегам из муниципалитетов "пожить в долг"

Глава Башкортостана Радий Хабиров на оперативном совещании, которое состоялось в правительстве республики 29 августа, предложил главам на местах "пожить в долг".

"Полив очень важен сейчас. Мы взаимодействуем с целым рядом компаний. Белоруссия собирается строить предприятие, они для нас – партнёры. Главы муниципалитетов просят технику, но мы сейчас напрямую денег дать не можем, но, тем не менее, техника очень нужна. Ратмир Рафилович (Мавлиев, мэр Уфы, - прим.), посмотрите возможности вашего бюджета, хорошие лизинговые возможности. В этом году, особенно в крупных городах, которые "задыхались" при уборке снега, этой темы быть не должно. Живите в долг немного, ничего страшного. Лизинг, рассрочка, там можно без первоначального взноса продумать", - сказал Хабиров.

Он напомнил, что технику уже передавали, второй закупки не будет.

"Уважаемые главы, ищите ваши возможности", - сказал Хабиров.

Предложение "пожить в долг" - 27.27 - 28.38