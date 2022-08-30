Лукашенко пожалел, что в Белоруссии остались прямые выборы президента

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пожалел, что в стране остались прямые президентские выборы, которые, по его мнению, "раскачивают ситуацию". Он заявил, что в ряде стран есть другая система, например, в Китае главу страны избирает Всекитайское собрание народных представителей.

Лукашенко заявил, что вопрос о передаче полномочий по выбору президента Всебелорусскому народному собранию надо было вынести на голосование по обновлению конституции, передает "БелТА". Об этом президент заявил на совещании по развитию гражданского общества.

"Все-таки политика и партийная деятельность и прочее - это тоже профессиональная работа", - отметил Александр Лукашенко.

Глава государства рассказал, что, с одной стороны, не пошел на такой шаг, чтобы не отбирать это право выбора у народа. "Сегодня чувствую, что мы зря не шли от этой жизни. Пережили бы это. Но мы спокойно бы работали. А парламент избирали бы по округам, как и избирали. Но мы это уже упустили. Это не катастрофа. Будет необходимость - мы к этому вернемся. Но не сейчас, и, может быть, не нам к этому возвращаться", - заявил Александр Лукашенко.

С другой стороны, поделился размышлениями Александр Лукашенко, его могли начать обвинять в том, что он боится народа и хочет держаться за кресло. "Никогда у меня не было такой цели. Нет и никогда не будет. Не главная у меня задача сохранить власть, как они говорят. Совсем нет такой проблемы", - подчеркнул он.