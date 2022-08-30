30 Августа 2022
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Политика Свердловская область
Евгений Куйвашев вручил Алексею Орлову медаль ордена &quot;За заслуги перед Отечеством&quot; (2022) | Фото: Екатеринбург.рф/Фёдор Серков

Главе Екатеринбурга вручили медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени

Сегодня, 30 августа, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вручил главе Екатеринбурга Алексею Орлову медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе городской администрации.

Напомним, указ о награждении был подписан президентом России Владимиром Путиным в мае этого года. Награда присуждена мэру уральской столицы "за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу".

Евгений Куйвашев вручил Алексею Орлову медаль ордена "За заслуги перед Отечеством"(2022)|Фото: Екатеринбург.рф/Фёдор Серков

Алексей Орлов был избран главой Екатеринбурга 9 февраля 2021 года. До перехода в администрацию города Орлов занимал пост первого заместителя губернатора Свердловской области. Он курировал вопросы развития социальной сферы, государственной поддержки некоммерческих организаций и занимался реализацией приоритетных национальных проектов.

Теги: Орлов, орден, глава



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