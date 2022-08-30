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Нефтяники в Тюмени помогли особым детям собраться в школу (2022) | Фото предоставлено компанией &quot;Мессояханефтегаз&quot;

Нефтяники в Тюмени помогли особым детям собраться в школу

Волонтеры "Мессояханефтегаза" и "Меретояханефтегаза" помогли подготовиться к новому учебному году детям из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Накануне 1 сентября нефтяники передали им новые ранцы, канцелярию и сертификаты в детские магазины.

Помощь получили почти 50 тюменских семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья, а также многодетные и семьи переселенцев с Донбасса, сообщили Накануне.RU организаторы акции.

Волонтеры совместно с региональным Центром "Семья" и общественной организацией "Особый ребенок" собрали и передали школьникам дневники и тетради, удобные ранцы и яркие пеналы, канцелярию, глобусы и даже мягкие игрушки – для поднятия настроения.

"Видно, что волонтеры с душой относятся к этой задаче и покупают по-настоящему классные и современные вещи: светящиеся рюкзаки, модные школьные принадлежности, разные милые вещицы. Семьи, которые являются адресатами нашей опеки, в большинстве своем не могут позволить себе такие покупки, поэтому эти подарки из года в год приносят море радости первоклашкам, старшеклассникам и их родителям", – отметила руководитель тюменской социальной службы экстренного реагирования "Ребенок и семья" Татьяна Осипюк.

Нефтяники в Тюмени помогли особым детям собраться в школу(2022)|Фото предоставлено компанией "Мессояханефтегаз"

Компании на постоянной основе помогают семьям, воспитывающим детей в непростой жизненной ситуации. До конца года нефтяники планируют реализовать еще несколько добровольческих проектов.

"Собрать ребенка в школу – задача "со звездочкой" для любого родителя. Каждый год в канун 1 сентября мы стараемся разделить эту нагрузку с семьями, воспитывающими детей в непростых жизненных ситуациях, подставить плечо родителям особых ребятишек и дать понять, что они не одни", − подчеркнул глава молодежного актива "Мессояханефтегаза" Павел Закурдаев.

Теги: Мессояханефтегаз, Меретояханефтегаз, сборы в школу, помощь детям



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