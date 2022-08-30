Челябинск и Макеевка заключили соглашение о сотрудничестве

Администрации Челябинска и города Макеевка Донецкой Народной Республики заключили соглашение о сотрудничестве. Сегодня документ на заседании утвердили депутаты городской думы.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городского парламента, взаимодействие будет осуществляться, главным образом, в социально-культурной сфере.

Напомним, Челябинская область взяла шефство над территориями ДНР – Волновахой и Ясиноватой. ДНР с визитом посетил губернатор Алексей Текслер. Он провел совещание по подготовке социальных объектов и жилищного фонда города к осенне-зимнему периоду.