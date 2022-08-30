ВСУ потеряли более 1,2 тысячи военных за сутки при попытке наступления на юге, - Минобороны

В результате разгрома ВСУ на Николаево-Криворожском и других направлениях за сутки уничтожено свыше 1,2 тысячи военных, сообщает Минобороны РФ.

Российская группировка войск также уничтожила 48 танков, 46 боевых машины пехоты, 37 бронированных машин, 8 пикапов с крупнокалиберными пулеметами.

Кроме того, при отражении наступления противника российские военные разгромили подразделения переброшенной для участия в спецоперации из западной Украины 128-й отдельной горной штурмовой бригады ВСУ. Пять военнослужащих этой бригады сложили оружие и сдались в плен.

29 августа в Минобороны РФ сообщили, что в течение дня по прямому указанию Владимира Зеленского украинские войска предприняли попытку наступления в Николаевской и Херсонской областях на трех направлениях.

Уточнялось, что очередная попытка наступательных действий противника с треском провалилась. Потери противника в живой силе составили более 560 военнослужащих.