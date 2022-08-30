30 Августа 2022
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Общество Центральный ФО В России Москва
(2018) | Фото: Накануне.RU

Профессор МГИМО: 90% канцтоваров для школьников используют английский язык

Профессор МГИМО Елена Пономарева заявила, что была шокирована тем, чтó продают в московских магазинах канцтоваров для школьников, куда она зашла посмотреть. 90% дневников и тетрадей содержат прямое использование английского языка.
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"Какой суверенитет?! Какая национальная и лучшая система образования, о которой вещают чиновники?! То, что я увидела, возможно только в колонии... Визуализация пространства школьника — это формирование культурного ядра. И когда оно ведется на языке противника, тем более в современной ситуации,— это прямая диверсия. Конечно, есть дневники без каких-либо надписей, есть с использованием российского флага. Но это единицы на общем фоне. При таком подходе исполнение гимна не может изменить ситуацию", - написала она в своем телеграм-канале.

Позже она задалась вопросом: какую продукцию везут из России, например, в Запорожскую область? Ведь туда доставлено уже 900 тыс. единиц.

Соратник Пономаревой историк Андрей Фурсов неоднократно отмечал, что использование английского языка, например, на вывесках является признаком ведущейся против России психоисторической войны.

Теги: школа, канцтовары, английский язык, Елена Пономарева



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