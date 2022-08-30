Профессор МГИМО: 90% канцтоваров для школьников используют английский язык

Профессор МГИМО Елена Пономарева заявила, что была шокирована тем, чтó продают в московских магазинах канцтоваров для школьников, куда она зашла посмотреть. 90% дневников и тетрадей содержат прямое использование английского языка.

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"Какой суверенитет?! Какая национальная и лучшая система образования, о которой вещают чиновники?! То, что я увидела, возможно только в колонии... Визуализация пространства школьника — это формирование культурного ядра. И когда оно ведется на языке противника, тем более в современной ситуации,— это прямая диверсия. Конечно, есть дневники без каких-либо надписей, есть с использованием российского флага. Но это единицы на общем фоне. При таком подходе исполнение гимна не может изменить ситуацию", - написала она в своем телеграм-канале.

Позже она задалась вопросом: какую продукцию везут из России, например, в Запорожскую область? Ведь туда доставлено уже 900 тыс. единиц.

Соратник Пономаревой историк Андрей Фурсов неоднократно отмечал, что использование английского языка, например, на вывесках является признаком ведущейся против России психоисторической войны.