В последний день лета Средний Урал накроют дожди и грозы

В последний день лета погода на Среднем Урале резко испортится.

По информации синоптиков, завтра, 31 августа, в Свердловской области местами ожидаются порывистый ветер до 15-18 метров в секунду, дожди и грозы. Как сообщили Накануне.RU в региональном ГУ МЧС, свердловчан просят в очередной раз не терять бдительности и не пренебрегать мерами безопасности.

В период непогоды лучше воздержаться от туристических походов в лес и выхода на воду; ограничить проведение работ на открытом воздухе и на высоте; по возможности отложить прогулки и поездки, а в квартирах закрыть окна и форточки. Также не стоит парковать автомобили вблизи деревьев и рекламных конструкций, а во время грозы – пользоваться электроприборами и мобильными телефонами.

Обо всех происшествиях жителей просят сообщать по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России 101 или в единую дежурно-диспетчерскую службу по телефону 112.