30 Августа 2022
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Общество Свердловская область
Проект реконструкции музея истории, науки и техники СвЖД (2022) | Фото: пресс-служба Свердловской железной дороги

На "старом" вокзале Екатеринбурга снова запустят движение поезда

В сентябре старый железнодорожный вокзал Екатеринбурга снова возобновит свою историческую транспортную функцию. От здания первого вокзала уральской столицы, где сейчас располагается Музей истории, науки и техники СвЖД, в конце сентября в Верхнюю Пышму отправится туристический ретро-поезд "Уральский экспресс".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе СвЖД, на данный момент со стороны станции Екатеринбург-Пассажирский, строится посадочная платформа, которая вскоре получит название "Екатеринбург I Исторический". Через "старый" вокзал люди проследуют на перрон, где для аутентичной атмосферы оборудуют навесы с металлическими резными опорами, выполненными под старину. Там их уже будет ждать "Уральский экспресс", который проследует по маршруту " Екатеринбург – Шувакиш – Музейный комплекс УГМК".

Музей истории, науки и техники СвЖД(2022)|Фото: пресс-служба Свердловской железной дороги

Во время поезди пассажиры смогут посетить сразу несколько музеев: в Екатеринбурге – Музея истории, науки и техники СвЖД, в Верхней Пышме – Музей открытой железнодорожной экспозиции, а также музеи военной и автомобильной техники. А в вагоне-ресторане повара подадут блюда традиционной уральской кухни.

СвЖД совместно с УГМК уже завершили капитальный ремонт путей станций Шувакиш и Электролитная в Верхней Пышме. На последней также была построена платформа для высадки пассажиров. В это время в СвЖД закончили с реконструкцией пассажирских вагонов в ретро-стиле, подготовили три паровоза, а также разработали технологию и регламенты организации перевозок.

Проект реконструкции музея истории, науки и техники СвЖД(2022)|Фото: пресс-служба Свердловской железной дороги

Работы на станции Шувакиш пока еще ведутся. Специалисты железной дороги возводят пассажирское здание и деревянную платформу в стиле "эпохи паровозов", а также благоустраивают территорию. Конструктив вокзала и платформы уже готовы, в соответствии с графиком ведутся строительно-монтажные и отделочные работы. А чтобы еще больше окунуться в атмосферу давно прошедших времен, в модульном пассажирском здании будут организованы фотозоны. Сделать снимки можно в "кабинете" управляющего вокзалом, в котором расставили мебель и предметы интерьера в стиле конца XIX – начала XX вв. Там же расположится буфет и санитарные комнаты.

Теги: вокзал, Екатеринбург, ретро-поезд



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