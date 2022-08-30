МГУ опубликовал свой рейтинг лучших мировых вузов

30 Августа 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Шойгу: Замедление темпов — сознательное решение

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Общество В России За рубежом Москва
Звезда на главном здании МГУ в Москве (2022) | Фото: Накануне.RU

МГУ опубликовал свой рейтинг лучших мировых вузов

Московский государственный университет опубликовал шестой глобальный рейтинг вузов "Три миссии университета". В этот раз список был расширен до 1800 вузов по всему миру.

Первая десятка лучших вузов у "Трех миссий" мало чем отличается от аналогичных авторитетных рейтингов, составляемых в других странах, в частности на западе. В топ-10 только британские и американские вузы, список возглавляет Гарвард. Его позиция (а также позиции еще четырех вузов-лидеров) не изменились с прошлого года: это Массачусетский технологический институт, Кембридж, Оксфорд, Университет Лондона, Стэнфорд, Колумбийский университет, Университет Пенсильвании и Университет Чикаго.

Если в рейтингах Academic Ranking of World Universities и Quacquarelli Symonds МГУ находится обычно на границе первой и второй сотни лучших, то в своем собственном рейтинге Московский университет оказался на 18-й позиции, прибавив одну строчку с прошлого года. Также в сотню по версии "Трех миссий" попали СПбГУ (35) и МФТИ (44).

"О высоком уровне отечественного образования свидетельствует тот факт, что в рейтинг 2022 года впервые вошли университеты из более чем половины субъектов РФ", - заявил ректор МГУ Виктор Садовничий.

Теги: мгу, рейтинг, вуз, виктор садовничий, университет



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети