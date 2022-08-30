МГУ опубликовал свой рейтинг лучших мировых вузов

Московский государственный университет опубликовал шестой глобальный рейтинг вузов "Три миссии университета". В этот раз список был расширен до 1800 вузов по всему миру.

Первая десятка лучших вузов у "Трех миссий" мало чем отличается от аналогичных авторитетных рейтингов, составляемых в других странах, в частности на западе. В топ-10 только британские и американские вузы, список возглавляет Гарвард. Его позиция (а также позиции еще четырех вузов-лидеров) не изменились с прошлого года: это Массачусетский технологический институт, Кембридж, Оксфорд, Университет Лондона, Стэнфорд, Колумбийский университет, Университет Пенсильвании и Университет Чикаго.

Если в рейтингах Academic Ranking of World Universities и Quacquarelli Symonds МГУ находится обычно на границе первой и второй сотни лучших, то в своем собственном рейтинге Московский университет оказался на 18-й позиции, прибавив одну строчку с прошлого года. Также в сотню по версии "Трех миссий" попали СПбГУ (35) и МФТИ (44).

"О высоком уровне отечественного образования свидетельствует тот факт, что в рейтинг 2022 года впервые вошли университеты из более чем половины субъектов РФ", - заявил ректор МГУ Виктор Садовничий.