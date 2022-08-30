В Челябинской области на трассе столкнулись четыре автомобиля

На трассе в Челябинской области столкнулись фура и три легковых автомобиля. На месте ДТП организовано реверсивное движение, сообщили Накануне.RU в региональном УГИБДД.

Авария произошла на 79 км автодороги Челябинск-Троицк в месте проведения дорожных ремонтных работ. Водитель грузовика Вольво не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с остановившимся в попутном направлении автомобилем Дэу Нексия. После удара легковой автомобиль съехал в кювет.

После этого фура продолжила движение и столкнулась со стоящим автомобилем Киа Спортаж, который в свою очередь совершил столкновение со стоящим автомобилем Рено Сандеро.

В результате ДТП никто не пострадал. Повреждения получили автомобили.