30 Августа 2022
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Происшествия Челябинская область
полиция (2019) | Фото: Накануне.RU

В Челябинской области на трассе столкнулись четыре автомобиля

На трассе в Челябинской области столкнулись фура и три легковых автомобиля. На месте ДТП организовано реверсивное движение, сообщили Накануне.RU в региональном УГИБДД.

Авария произошла на 79 км автодороги Челябинск-Троицк в месте проведения дорожных ремонтных работ. Водитель грузовика Вольво не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с остановившимся в попутном направлении автомобилем Дэу Нексия. После удара легковой автомобиль съехал в кювет.

После этого фура продолжила движение и столкнулась со стоящим автомобилем Киа Спортаж, который в свою очередь совершил столкновение со стоящим автомобилем Рено Сандеро.

В результате ДТП никто не пострадал. Повреждения получили автомобили.

Теги: ДТП, ремонт, авария,



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