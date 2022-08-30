30 Августа 2022
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Школьники (2022) | Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

В Киеве откроются только те школы, где есть укрытия

Три четверти киевских школьников (138 тысяч из 180 тысяч) пойдут в школу, так как в них есть укрытия. Об этом сообщает горадминистрация.

Отмечается, что по новым требованиям работать могут только те школы, где есть укрытия, или если укрытия находятся в пешей доступности. Поэтому в киевских школах одновременно в очном учебном процессе могут участвовать педагоги и школьники в количестве, не превышающем вместимость укрытий. Таких школ 421.

На днях мэр города Виталий Кличко заявил, что в Киеве смогут открыться 95% школ для очного обучения. Реальность оказалась иной.

Согласно данным городских властей, в Киеве всего находятся около 60% школьников. Около 20% детей уехали за границу, еще 20% – в другие регионы Украины. В сам Киев прибыли около 4 тысяч детей из других регионов.

Теги: Киев, школа, дети



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