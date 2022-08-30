ПВО сбила беспилотник над Севастополем

Система противовоздушной обороны сбила беспилотник в Севастополе. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

"Сегодня днем в Севастополе снова отработала система ПВО", - написал он в своем телеграм-канале.

По предварительной информации, беспилотник сбит в районе Верхнесадового. В данный момент горизонт чист, добавил губернатор.

Ранее Развожаев проверил состояние городских бомбоубежищ. Он заявил, что получил в соцсетях много вопросов о том, где находятся укрытия и в каком они состоянии. Поводом, очевидно, стали атаки и обстрелы Севастополя и Крыма, участившиеся в последние дни.