30 Августа 2022
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Происшествия В России Крым
севастополь (2014) | Фото: Накануне.ru

ПВО сбила беспилотник над Севастополем

Система противовоздушной обороны сбила беспилотник в Севастополе. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

"Сегодня днем в Севастополе снова отработала система ПВО", - написал он в своем телеграм-канале.

По предварительной информации, беспилотник сбит в районе Верхнесадового. В данный момент горизонт чист, добавил губернатор.

Ранее Развожаев проверил состояние городских бомбоубежищ. Он заявил, что получил в соцсетях много вопросов о том, где находятся укрытия и в каком они состоянии. Поводом, очевидно, стали атаки и обстрелы Севастополя и Крыма, участившиеся в последние дни.

Теги: пво, беспилотник, севастополь



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