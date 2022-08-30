30 Августа 2022
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Армия и ВПК Украина
спецоперация, Украина, армия, военные (2022) | Фото: Александр Река /ТАСС

На Украине уничтожены производственные цеха завода "Интервзрывпром", где делали взрывчатку для ВСУ

В городе Кривой Рог (Днепропетровская область) высокоточным оружием ВКС России уничтожены производственные цеха завода "Интервзрывпром", на которых производились взрывчатые вещества и другая продукция для украинских войск, сообщает Минобороны РФ.

В районе Константиновки (ДНР) нанесены сосредоточенные огневые удары по пункту временной дислокации наёмников из формирования "Иностранный легион", а также командному пункту националистического формирования "Кракен". В результате ударов уничтожено более 100 боевиков, а также семь единиц военной техники.

Уничтожены три склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населённых пунктов Сарны Ровненской области, Кривой Рог Днепропетровской области и Вернополье Харьковской области.

Теги: Минобороны РФ, специальная военная операция



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