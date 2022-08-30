В МГИМО зачислили 12 победителей телепередачи "Умники и умницы"

Средний конкурс в МГИМО в этом году на бюджетное место составил 24 человека, на коммерческое место – 16 человек. Это сравнимо с прошлыми годами и даже чуть превышает прежние показатели, сообщил журналистам ректор вуза Анатолий Торкунов.

"Это высокий конкурс. Это связано с тем, что значительная часть ребят на бюджет была зачислена без учета ЕГЭ. То есть ЕГЭ у них был не меньше 75 баллов, но большинство из них – победители всероссийских олимпиад. 12 зачисленных – победители телевизионной олимпиады "Умницы и умники". Была выбрана квота для абитуриентов-инвалидов и сирот, были зачислены 20 человек по целевому приему по заявкам регионов", - рассказал Торкунов.

В магистратуру на бюджетное отделение конкурс был 7 человек на место, на платное – 4 человека.

Средний проходной балл чуть снизился относительно 2021 года – на 0,2 балла – и составил 96 баллов на бюджет и 84 на договор.

Самыми популярными направлениями являются международные отношения, юристы, из новых – управление мегаполисами.

"Были опасения по поводу иностранных абитуриентов. Мы приняли 301 иностранного студента из 36 стран. Есть ребята из "недружественных стран", их немного, но они есть. Основная часть – студенты из стран СНГ и азиатских стран", - рассказал ректор.

Он добавил, что внешнеполитическая ситуация повлияла на международное сотрудничество, тем не менее, его стараются продолжить: "Наши партнеры из недружественных стран подвесили сотрудничество по требованию их властей, хотя сами они выступают за сотрудничество, поэтому мы продолжаем совместные программы, в том числе на английском языке. Мы хотим направить на модульное обучение в зарубежные вузы 150 студентов".