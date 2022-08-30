В селе на Южном Урале гуси погибли от птичьего гриппа

В Челябинской области зафиксирован очаг птичьего гриппа. В населенном пункте введены ограничительные мероприятия.

Как сообщили Накануне.RU в региональном управлении Россельхознадзора, в сел Халитово Кунашакского района погибли домашние гуси. По предварительным подсчетам, пало 80 птиц 2022 года рождения. Были взяты пробы, которые подтвердили птичий грипп. Центральная ветеринарная лаборатория страны также подтвердила диагноз.

Предполагается, что источником заражения стала дикая водоплавающая птица, которая в настоящее время улетает на зимовку в теплые края и останавливается для отдыха на местных озерах.

Было проведено обследование прибережной территории озера Тахталым, в ходе которого был обнаружен труп еще одного павшего домашнего гуся.

Утвержден план проведения эпизоотических мероприятий. В населенном пункте запрещен свободный выгул птицы.