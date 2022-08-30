Прибывший с Урала тигр Гектор осваивает дальневосточную тайгу

Спустя неделю карантина тигр Гектор, перевезенный из Екатеринбурга на реабилитацию в центр "Утес" в Хабаровском крае, впервые вышел на прогулку в большой вольер. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Русской медной компании.

Напомним, сразу по прибытии в центр тигра поселили в карантинную клетку. В ней он осваивался и привыкал к новым видам и запахам. А сегодня Гектора в первый раз выпустили в большой вольер на территории в полгектара в дальневосточной тайге.

"Он не понял, где оказался, у него стресс сейчас небольшой. Тем не менее, он уже пометил территорию, осваивается. Надо сказать, что Гектор очень смело поступил – сразу вышел из своей клетки в незнакомое пространство. Здесь он будет больше ходить – естественные препятствия, будет развиваться, это очень хорошо для него", - рассказал руководитель центра реабилитации диких животных Эдуард Круглов.

Напомним, в 2019 году на территории стадиона "Труд" в Бузулуке Оренбургской области, где расположился гастролирующий зоолунапарк "Барс", пьяный местный житель пытался выкрасть двухмесячного детеныша амурского тигра по кличке Гектор. В результате маленький хищник застрял между прутьями клетки, у него были повреждены суставы лап. На лечение его направили в Челябинск к известному ветеринару Карену Даллакяну.

Перелет, строительство вольера и пожизненное содержание хищника взяла на себя компания "Амур Минералс", которая находится в Хабаровске и входит в Группу РМК. 23 августа тигра самолетом перевезли в Хабаровск из Екатеринбурга, а затем для дальнейшей реабилитации – в центр "Утес" в селе Кутузовка.