Брат депутата Альшевских из "банды слесарей" вышел по УДО

Владимир Альшевских, осужденный на четыре года за хищение денежных средств из банка, вышел по УДО. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

На вчерашнем заседании суд не стал удовлетворять жалобу прокуратуры на решение Верхотурского суда, который и постановил условно-досрочно освободить брата депутата Госдумы Андрея Альшевских. Решение суда первой инстанции вступило в силу.

Напомним, в начале 2020 года в МВД заявили о задержании троих членов преступной группы, обвиняемых в хищениях денег из банковских депозитариев в различных регионах страны. По данным ведомства, ущерб превысил 2,6 млн долларов. Задержания прошли в Москве и Екатеринбурге.

Позже стало известно, что одним из задержанных оказался родной брат депутата Госдумы РФ от Свердловской области Андрея Альшевских - Владимир. Впоследствии сам парламентарий подтвердил, что задержанный действительно его родственник, и признавался, что был "ошарашен" новостью о задержании своего брата.