30 Августа 2022
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Высшая школа экономики (2021) | Фото: Высшая школа экономики

В ВШЭ зачислили более 60 абитуриентов из ЛДНР и Украины по специальной квоте

В Высшую школу экономики зачислили более 60 абитуриентов из ЛНР, ДНР и Украины, они поступили по отдельной квоте, сообщил журналистам ректор НИУ ВШЭ Никита Анисимов.

Также в этом году по спецквоте был зачислен 101 абитуриент из числа детей участников специальной военной операции РФ на Украине.

Всего в вуз зачислено более 15 тыс. первокурсников, бюджетных мест в бакалавриате только 3,8 тыс. Было подано 26,5 тыс. заявлений. Прирост мест для первокурсников произошел в основном за счет кампусов вуза в Санкт-Петербурге, Перми и Нижнем Новгороде.

"В Москве 95,1 средний балл поступивших, чуть ниже – на 0,5% - к 2021 и точно равно 2020 г. 94,7 балла в Санкт-Петербурге, Санкт-Петербург подрос значительно. Растить балл при среднем проходном в районе 100 баллов очень сложно. 83 в Нижнем Новгороде, 86 – Пермь. 310 баллов средний балл на прикладную математику при трех вступительных испытаниях. Максимальный конкурс 97 человек на место на отдельные специальности. Целевой прием вырос почти в два раза", - рассказал Анисимов.

Он добавил, что в этом году полностью выбрана квота по приему иностранных абитуриентов – зачислено 1409 человек, при этом "выпали" недружественные страны – абитуриентов из них почти не было. Впрочем, студенты из таких стран и ранее составляли не более 10% от всего контингента иностранцев.

Теги: вшэ, абитуриенты, квоты, никита анисимов



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