Губернатор Андрей Травников высоко оценил результаты капитального ремонта Ледового дворца спорта «Сибирь»

Губернатора Новосибирской области принял участие в церемонии открытия памятной доски Дмитрию Босову – основателю и бывшему председателю совета директоров Группы «Сибантрацит».

Андрей Травников считает, что памятная доска, которую сегодня открыли в честь Дмитрия Босова – это напоминание о большом вкладе, который он внёс в развитие хоккейного клуба «Сибирь». Губернатор скала: «Однако, не хотелось бы, чтобы открытие памятной доски связывали исключительно с этим единственным, пусть и долгожданным, событием – открытием отремонтированного дворца. Дмитрий Босов смог реализовать в Новосибирской области множество проектов. Уверен, что новосибирцы ещё долгие годы будут вспоминать его не только за дела, но и за отношение к людям. Он был хорошим другом и надёжным партнёром нашего региона, умел держать слово, и многие его проекты, в том числе инвестиционные, научные, образовательные, проекты в сфере медицины – продолжаются. Ну и, конечно, он был настоящим фанатом хоккейного клуба «Сибирь», не просто одним из соучредителей, а искренним поклонником развития новосибирского хоккея, молодёжного спорта и спорта высших достижений. К сожалению, он слишком рано ушёл из жизни. Но успел сделать очень многое, и его дела останутся с нами. Теперь все болельщики, приходя на игры любимой команды, будут видеть эту памятную доску, знакомиться с информацией и вспоминать Дмитрия Борисовича Босова самыми добрыми словами».

Губернатор Андрей Травников высоко оценил результаты капитального ремонта Ледового дворца спорта «Сибирь», сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора и правительства Новосибирской области. Он отметил качество ремонтных работ в ЛДС.

«Большой комплекс задач приходилось решать, при этом не прерывая чемпионата. Здесь реализованы сложнейшие технические проекты. Не меняя размеров, габаритов здания, удалось внести в него новый, современный уровень комфорта и для болельщиков, и для хоккеистов», - сказала глава региона.

Свои подписи под актом завершения капитального ремонта ЛДС «Сибирь» поставили генеральный менеджер клуба Кирилл Фастовский и директор ГКУ НСО «Арена» Павел Морозов. В мероприятии приняли участие губернатор Андрей Травников и заместитель генерального директора УК «Сибантрацит» Сергей Мельников.

Отметим, что у здания ЛДС обновлён фасад, интерьер, капитально отремонтированы гостевые раздевалки, судейские помещения, комнаты допинг-контроля, помещения общественного питания, технические и инженерные помещения, залито новое ледовое поле, оборудованы новые современные трибуны и фуд-корт. Бюджет капитального ремонта составил 1,17 млрд руб. Строительный контроль при выполнении работ осуществлялся ГКУ НСО «Арена». Работы проведены при поддержке региональных властей. Особые, уникальные условия при проведении капитального ремонта – работы проводились в течение 2018-2022 гг. в условиях непрерывного игрового и тренировочного процесса. Вместимость обновлённого ЛДС сегодня – чуть более 6 тысяч человек.