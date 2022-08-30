Песков назвал вбросом сообщения о поставке иранских беспилотников в Россию

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал вбросом публикацию Washington Post о поставке партии беспилотников из Ирана в Россию.

"Вашингтон пост", к сожалению, публикует очень много информационных вбросов в последнее время", - цитирует Пескова РИА Новости.

Ранее издание со ссылкой на разведданные США сообщило, что 19 августа грузовые самолеты доставили из Ирана в Россию минимум два типа беспилотников, которые могут быть вооружены боевыми снарядами.

По данным газеты, в российско-иранской сделке речь может идти о поставках сотен беспилотников различных типов.