Суперсервис приема документов в вузы иногда создавал проблемы – ректоры

30 Августа 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Шойгу: Замедление темпов — сознательное решение

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Образование В России Москва
Студенты УРГЭУ (2021) | Фото: Накануне.RU

Суперсервис приема документов в вузы иногда создавал проблемы – ректоры

Ректоры ведущих российских вузов заявили о проблемах, которые возникали в работе так называемого суперсервиса по приему документов для вузов. Государственная система пока находится в процессе отладки, при этом ответственность за накладки берут на себя вузы.

Так, в МГИМО из-за задержки в обновлении базы суперсервиса зачислили молодого человека с меньшими баллами, а девушку с бОльшими – нет. В итоге вуз принял обоих, и молодого человека будут учить за счет университета, рассказал журналистам ректор МГИМО Анатолий Торкунов.

"Работа по приему документов через государственный сервис иногда создавала нам проблемы. Перенос данных из системы в систему шел с задержкой, что вызвало непонимание у абитуриентов и их родителей, они появлялись в списках позже, чем рассчитывали. Выводы будут сделаны. Министерство знает об этих проблемах, к будущему году систему собираются довести до высокой кондиции", - заявил Торкунов.

Ректор НИУ ВШЭ Никита Анисимов считает, что суперсервис через пару лет может стать эффективным механизмом, хотя сейчас к нему относятся как к автомобилям в момент их появления – машины хотели изгнать, поскольку они пугали лошадей.

"Очень важно сохранять нашу [вузов] ответственность за результат, сохранять наши системы, суперсервис – это все же какая-то обезличенная государственная система. В этом году суперсервис не был в достаточной степени протестирован, приходилось на ходу что-то исправлять", - отметил гектор МГТУ им. Баумана Михаил Гордин.

Теги: суперсервис, приемная кампания, вузы, абитуриенты



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети