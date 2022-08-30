Суперсервис приема документов в вузы иногда создавал проблемы – ректоры

Ректоры ведущих российских вузов заявили о проблемах, которые возникали в работе так называемого суперсервиса по приему документов для вузов. Государственная система пока находится в процессе отладки, при этом ответственность за накладки берут на себя вузы.

Так, в МГИМО из-за задержки в обновлении базы суперсервиса зачислили молодого человека с меньшими баллами, а девушку с бОльшими – нет. В итоге вуз принял обоих, и молодого человека будут учить за счет университета, рассказал журналистам ректор МГИМО Анатолий Торкунов.

"Работа по приему документов через государственный сервис иногда создавала нам проблемы. Перенос данных из системы в систему шел с задержкой, что вызвало непонимание у абитуриентов и их родителей, они появлялись в списках позже, чем рассчитывали. Выводы будут сделаны. Министерство знает об этих проблемах, к будущему году систему собираются довести до высокой кондиции", - заявил Торкунов.

Ректор НИУ ВШЭ Никита Анисимов считает, что суперсервис через пару лет может стать эффективным механизмом, хотя сейчас к нему относятся как к автомобилям в момент их появления – машины хотели изгнать, поскольку они пугали лошадей.

"Очень важно сохранять нашу [вузов] ответственность за результат, сохранять наши системы, суперсервис – это все же какая-то обезличенная государственная система. В этом году суперсервис не был в достаточной степени протестирован, приходилось на ходу что-то исправлять", - отметил гектор МГТУ им. Баумана Михаил Гордин.