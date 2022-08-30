30 Августа 2022
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Политика Украина
(2006) | Фото: www.diginamics.comjpg

Миссия МАГАТЭ прибыла в Киев, — CNN

Направляющаяся на Запорожскую АЭС миссия МАГАТЭ из 14 человек прибыла в Киев, сообщает CNN. По данным украинского телеканала "1+1", в составе миссии — эксперты из Польши, Литвы, Сербии, Китая, Франции, Италии, Иордании, Мексики, Албании, Северной Македонии. В группе нет представителей Британии, США и России.

Ранее сообщалось, что миссия МАГАТЭ направится на Запорожскую АЭС через Киев и контролируемую Украиной территорию. Ожидается, что делегация начнет работу на Запорожской атомной станции в ближайшие дни.

Есть мнение, что миссия МАГАТЭ, как и миссия ОБСЕ на Донбассе, приведёт к провокациям, считает политолог Максим Жаров, и тут защититься можно только установив жёсткий технический контроль за сотрудниками миссии, прибывающими на станцию, и в случае установки каких-либо приборов, которые не являются приборами дозиметрического и радиологического контроля, жёстко ставить вопрос о том, что это не сотрудники МАГАТЭ, а "определённого рода сотрудники иностранных спецслужб".

"Опыт с миссией ОБСЕ показывает, что если не обозначать, что ведётся шпионаж под прикрытием гуманитарной миссии, то этот шпионаж будет приобретать всё более и более вызывающие формы. Ведь миссия ОБСЕ на Донбассе, если брать период с начала СВО, занималась целеуказанием для украинских войск, она предоставляла транспорт под символикой ОБСЕ для украинских войск, и этот транспорт с символикой используется до сих пор", — сказал он в беседе с .Накануне.RU

Теги: магатэ, киев, запорожская аэс



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