30 Августа 2022
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Студентка с телефоном (2021) | Фото: Накануне.RU

Мединский предложил в качестве эксперимента запретить смартфоны в московских школах

Помощник президента РФ, экс-министр культуры России Владимир Мединский предложил запретить ученикам пользоваться смартфонами в школах.

"Давайте вот эти смартфоны на уроках уберем - в шкафчики какие-нибудь. Зашел ученик в школу, в "локере" оставил (смартфон), родители спокойны", - сказал Мединский на московском педагогическом совете.

По словам Мединского, проблема заключается в отвлечении детей и подростков от учебного процесса, когда урок становится "неприятным отрывом от очень интересной игры" в смартфоне. Мединский отметил, что школы с такой инициативой не могут выступить, и предложил провести эксперимент в рамках региона - например, Москвы.

Теги: владимир мединский, смартфон, школа, школьники



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