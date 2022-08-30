Мединский предложил в качестве эксперимента запретить смартфоны в московских школах

Помощник президента РФ, экс-министр культуры России Владимир Мединский предложил запретить ученикам пользоваться смартфонами в школах.

"Давайте вот эти смартфоны на уроках уберем - в шкафчики какие-нибудь. Зашел ученик в школу, в "локере" оставил (смартфон), родители спокойны", - сказал Мединский на московском педагогическом совете.

По словам Мединского, проблема заключается в отвлечении детей и подростков от учебного процесса, когда урок становится "неприятным отрывом от очень интересной игры" в смартфоне. Мединский отметил, что школы с такой инициативой не могут выступить, и предложил провести эксперимент в рамках региона - например, Москвы.